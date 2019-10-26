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Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen...

SPOR 26.10.2019, 20:26
Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, koordinasyon sürat çalışması ve beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın tamamlanmasının ardından Beşiktaş derbisi için tesislerde kampa girdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak derbi mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

 

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