Galatasaray - Beşiktaş: 1-0 (İLK YARI)

Ata SELÇUK / İSTANBUL ()

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Atiba, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz

GOL: Dk. 44 Onyekuru (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Belhanda (Galatasaray) - Lens, Caner Erkin, Vida, Gökhan Gönül, Ljajic (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

11'inci dakikada Fernando topu kaptırdı ve meşin yuvarlağa sahip olan Atiba ceza sahasına doğru sokuldu. Açıyı kapatan Muslera topa sahip oldu.

27'nci dakikada Belhanda topu sağ kanattan içeri gönderdi, kaleye giden topa Diagne hamle yaptı ve top ağlara gitti. Yan hakemden gelen uyarıyla gol geçerli sayılmadı.

34'üncü dakikada Feghouli orta sahada topu sürdü ve pasını Onyekuru'ya aktardı. Savunmadan sıyrılan Onyekuru zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Karius gole izin vermedi.

36'ncı dakikada Mariano'nun uzun topunda yine sol kanatta topla buluşan Onyekuruceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, Karius'tan seken topa savunma müdahale yaptı, sonrasında Karius topa sahip oldu.

38'inci dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Donk'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

44'üncü dakikada Galatasaray tacı hızlı kullandı. Feghouli, Diagne'nin önüne pasını bırakırken, Diagne tekrardan Feghouli'ye topu gönderdi. Feghouli'nin pasında Fernando ceza sahasına girdi ve o pasını Onyekuru'ya aktardı. Onyekuru'nun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)