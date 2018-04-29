Galatasaray - Beşiktaş: 1-0 (İLK YARI)

Ata SELÇUK / İSTANBUL, ()

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano (Dk. 21 Martin Linnes), Maicon, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

BEŞİKTAŞ: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Adriano, Gary Medel, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo (Dk. 35 Jeremain Lens)

GOL: Dk. 23 Fernando (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Younes Belhanda (Galatasaray) - Adriano (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Dev derbinin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

1'inci dakikada Gomis'in kafayla indirdiği topa hareketlenen Rodrigues ceza sahasına girdi. Savunmadan seken topa müdahale yapan Rodrigues, meşin yuvarlağa yetişemedi ve top Fabri'de kaldı.

14'üncü dakikada Quaresma'nın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Negredo'nun kafa vuruşu auta gitti.

20'nci dakikada Negredo savunmadan sıyrılarak bomboş pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldı. İspanyol yıldız, Muslera'nın üzerinden topu aşırtmayı denedi ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

23'üncü dakikada Rodrigues sol kanatta topu Nagatomo'nun önüne bıraktı. Japon futbolcunun içeri yerden kestiği topa dokunan Fernando, ağları sarstı: 1-0.

25'inci dakikada Quaresma, Galatasaray ceza sahasında seken topa vuruşunu yaptı ancak Muslera topa sahip oldu.

29'uncu dakikada Negredo'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Quaresma, ayağının dışı ile vuruşunu yaptı, top Muslera'da kaldı.

34'üncü dakikada sarı kırmızılı takımın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top havalandı. Maicon havalanan topa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağa Fabri sahip oldu.

36'ncı dakikada Galatasaray önde yaptığı presle topu kaptı. Feghouli'den aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in vuruşunu Fabri kornere çeldi.

39'uncu dakikada Adriano'nun sol kanattan içeri kestiği ortaya Talisca kafa vurdu, top dışarı çıktı.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MARIANO VE NEGREDO SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda da zorunlu oyuncu değişiklikleri yaşandı. İlk olarak yaşadığı bir sakatlığın ardından tedavi gören Galatasaraylı futbolcu Mariano bir süre oyuna devam etti. Bu sürede kendisini deneyen Brezilyalı yıldız sonuç alamadı ve mücadelenin 21'inci dakikasında yerini Martin Linnes'e bıraktı.

Beşiktaş'ta ise Alvaro Negredo, havadan gelen bir topa yükseldiği anda sert bir şekilde yere düştü ve sakatlandı. Oyuna devam edemeyen İspanyol futbolcu 35'inci dakikada yerini Jeremain Lens'e bıraktı.