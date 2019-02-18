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Galatasaray, Benfica maçı hazırlıklarına eksik başladı

İSTANBUL,() Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş mücadelesinde Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda...

Galatasaray, Benfica maçı hazırlıklarına eksik başladı

İSTANBUL,()

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş mücadelesinde Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra dörde dört ve bir jokerli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yüksek ateş şikâyeti nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayan Yuto Nagatomo, günü istirahat ile geçirdi. Kasımpaşa maçında sol üst arka adalede ağrı hisseden Martin Linnes'in durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Sarı kırmızılı ekip, SL Benfica karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. Galatasaray, bu antrenmanın ardından saat 16.00'da özel bir uçuşla Lizbon'a hareket ederek karşılaşmanın hazırlıklarını bu kentte sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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