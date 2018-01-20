Galatasaray başkanlık seçiminde 3. sandık açıldı

Dursun Özbek: 113
Mustafa Cengiz: 69
Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 3. sandık sonuçları belli oldu.
3. sandık sonunda toplamda Dursun Özbek 277, Mustafa Cengiz ise 193 oy aldı.
İSTANBUL /
Dursun Özbek: 113 Mustafa Cengiz: 69 Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 3. sandık sonuçları belli oldu. 3. sandık sonunda toplamda Dursun Özbek 277, Mustafa Cengiz ise 193 oy aldı. İSTANBUL /
20 Ocak 2018 Cumartesi 16:12
Dursun Özbek: 113
Mustafa Cengiz: 69
Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 3. sandık sonuçları belli oldu.
3. sandık sonunda toplamda Dursun Özbek 277, Mustafa Cengiz ise 193 oy aldı.
İSTANBUL /
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