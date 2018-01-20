Galatasaray başkanlık seçiminde 2. sandık açıldı

Dursun Özbek: 96
Mustafa Cengiz: 68
Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 2. sandık sonuçları belli oldu.
2. sandık sonunda toplamda Dursun Özbek 164, Mustafa Cengiz ise 124 oy aldı.
İSTANBUL /
Dursun Özbek: 96 Mustafa Cengiz: 68 Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 2. sandık sonuçları belli oldu. 2. sandık sonunda toplamda Dursun Özbek 164, Mustafa Cengiz ise 124 oy aldı. İSTANBUL /
20 Ocak 2018 Cumartesi 15:51
Dursun Özbek: 96
Mustafa Cengiz: 68
Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 2. sandık sonuçları belli oldu.
2. sandık sonunda toplamda Dursun Özbek 164, Mustafa Cengiz ise 124 oy aldı.
İSTANBUL /
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