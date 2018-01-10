Galatasaray Başkanı Özbek'ten sert açıklamalar!

"Fatih Altaylı, sen ne biçim Galatasaraylısın?"

"Ünal (Aysal) abi, son seçimde Galatasaray'ı bırakıp kaçtın"

"Kim seçilirse seçilsin, görev süresi 3 yıl olmalı"

"Yeni kaynaklara ihtiyaç var"

"Finansal yapımız, iyileşme gösteriyor"

"Size verdiğim sözlerin hepsini tuttum"

"Değerli Mustafa kardeşime de başarılar dilerim"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi, başkan Dursun Özbek, Ocak ayı Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında yaptığı haberlere tepki gösteren Özbek, "Galatasaray yönetimi medyayı manipüle ediyor diyorlar. İnsanlar uslanmıyor. Böyle bir şey yok. Spor müdürlerinin hep başka kulüplere başka üye deniyor. Yönetimin zayıf tarafları olarak dile getirilmiyor. Biz yapmadığımız bir haberi böyle bir şey varmış gibi gösteriliyor. Hep tersinden şikayet ediyorlardı. Haberin esası Habertürk gazetesi. Kendi gazeteden de haber yapıyorsun. Sonra benim yaptırdığımı söylüyorsun. Sen ne biçim Galatasaraylı bir habercisin. Galatasaray'ın yönetimini aşağılamak senin için mi? Sen varken senin oraya gelip, haberi mi yaptırdım? Basında çıkan haberlerin büyük bir kısmı bu şekilde. Galatasaray'a zarar verecek şekilde yer alıyor. Keşke medyayı yönetebilecek çalışma grubumuz olsa. Fatih Altaylı'yı affetmiyorum" dedi.

"ÜNAL (AYSAL) ABİ, SON SEÇİMDE GALATASARAY'I BIRAKIP KAÇTIN"

Geçmişte, Galatasaray camiasında çok değerli kişilerin başkanlık görevini üstlendiğini belirten Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Çok değerli başkanlar var. Galatasaray'a 35 başkan hizmet etmiş. Onların hizmeti sayesinde Galatasaray Spor Kulübü dünyanın en önemli markaların biri haline gelmiş. Neden yalan yanlış ifadelerle Galatasaray'ı zayıflatmak yönünde çaba harcıyoruz. Ünal Aysal konuşmasında 'Erken seçim nereden çıktı, etik mi?' dedi. Ünal abi sen iktidardayken kaç erken seçim yaptın, sonuncusunda da bıraktın kaçtın. Yönetimi beğenmeyebilirsin eleştirebilirsin. Alınganlık göstermiyorum. Fatih Terim ile çalışıyoruz. Çok iyi bir takımımız var. Şampiyonluk hedefimiz var. Neden 3.5 - 4 sene evvelki olayı gündem getiriyorsun? 4 sene evvelki olayı medyanın önüne koyunca nereyi murada ermek istiyorsunuz ? Başkanlarımıza saygı da kusur etmek istemiyorum. Galatasaray'ın başarısı hepimizin gururlanacağı şey değil mi? Fatih Terim'i gündeme getirip, tekrar tartışmak, polemik yaparak ne amaçlıyordun, derdin neydi?"

"KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN, GÖREV SÜRESİ 3 YIL OLMALI"

Erken seçim kararı almasının gerekçeleri olduğunu belirten Galatasaray başkanı, "Hepimizin mutabık olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz, hemen düğmeye basıldı. Terim'e kadar uzandı. Şampiyon olamayacağı şekilde oluşum oldu. Bunlar Galatasaraylılar tarafından oldu. Şampiyonluğun en büyük adayayız. Mayıs ayı sportif anlamda kritik. Bu tartışmaları önlemek için seçimin 3 ay öne çekildi. Kim seçilirse seçilsin 3 yıl olmalı" diye konuştu.

"YENİ KAYNAKLARA İHTİYAÇ VAR"

Seçimde aday olan Mustafa Cengiz'i seçime girdiğini için kutlayan Özbek, "Mustafa Cengiz de belirtti. Projeleri uygulamak için süreye ihtiyaç var. 75 günde bazı şeylerin yapılması mümkün değil. Seçim periyoduna girerek olacak sataşmalar etkileyebilir. Sportif A.Ş. Kar etmeli. Birinci çeyrek 10 milyon kar ettik. Yeni kaynaklara ihtiyaçlara var. Mayıs ayında başarı olması için kaynak bulması lazım" açıklamasını yaptı.

"FİNANSAL YAPIMIZ, İYİLEŞME GÖSTERİYOR"

Finansal yapılarının projeler çerçevesinde açık bir şekilde iyileşme gözüktüğünü belirten başkan Dursun Özbek, "2015teki TL ile bugünkü TL aynı değil. Esasen baktığınız zaman kullandığınız kredi miktarı devir aldığımız gün 216 milyon Dolar. Borç alacak farkı ise 179 milyon Dolar, düşüş var. Bunda Emlak Konut'tan gelen paranın büyük katkısı var. Borç 327 milyon Dolar'dan 270 milyon Dolar'a düştü. Finansal yapıyı sürdürebilmesi için tünelde ışığımız var. Finansal yapının desteğe ihtiyacı var. Bunun için süreye ihtiyacı var. Ben sizden yetki alırken, Florya ve Riva için bir projeksiyon sundum. 1 buçuk milyar TL'yi geçiyoruz. Riva'nın ilk aşaması olarak 780 milyon TL aldık. Bunun iki katına gelecek gelir bekliyoruz. Bizim sözleşme hasılat sözleşmesi" değerlendirmesinde bulundu.

Projelerin henüz bitmediğini belirten Özbek, şunları söyledi:

"Bu projeler bitmedi. Birinci fazlı bitti. Size söz verdiğimiz gibi krediler ve banka borçlarımıza gidecek. Florya için de Emlak Konut ile anlaşma yaptık. Florya'dan için Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız ile konuştum. En son yapılan divanda Başbakanlık oluru bekliyor diye söylemiştim. Bu yazı şimdi İstanbul deftardarlığında. Tapulama çalışmaları yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'e yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kemerburgaz arazisi Türk Telekom Stadyumu'na 7 dakika mesafede, 130 dönüm arazi. Florya'daki çalışmaların başlaması için Kemerburgaz'a taşınmak lazım. Bu çalışmaların önümüzdeki 100 günlük bölüme sığması mümkün değil. Size verdiğimiz sözleri için bu süreyi istiyorum."

"SİZE VERDİĞİM SÖZLERİN HEPSİNİ TUTTUM"

Dursun Özbek, "Erken seçim Galatasaray için zaruridir. Bu süreyi iyi kullanılması gerekir. Ben önümüzdeki 3 aylık süreyi Galatasaray'a kazandırmak istiyorum. Ben size verdiğimiz sözlerin hepsini tuttum. Bu projelerin bitmesi ve Galatasaray'a söylediğim seviyeye gelmesi için süre istiyorum. Galatasaray'ın menfaatine olmayan hiçbir şeyi önünüze getirmedim. 2.5 seneden beri Galatasaray'a hizmet ediyoruz. Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var. Ben önümüzdeki seçimin Galatasaray'a huzuru getirmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

"DEĞERLİ MUSTAFA KARDEŞİME DE BAŞARILAR DİLERİM"

Özbek daha sonra konuşmacıların sözlerini tamamlamasının ardından yeniden kürsüye çıkarak "Galatasaray'ın değerli divan üyeleri Ocak ayı divanını bitirdik. Galataaray için hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. 9-10 gün sonra seçime gideceğiz. Seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Değerli Mustafa kardeşime de seçimde başarılar dilerim. İkimizin de listesinde Galatasaray aşığı insanlar var" dedi.

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