Galatasaray Başkanı Özbek'ten başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Tanrıyar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesaj şöyle;

"Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan kulübümüzün, bir asrı aşan yolculuğunun büyük bölümüne şahitlik etmiş olan Başkanımız Ali Tanrıyar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Prof. Dr. Ali Tanrıyar, sadece Galatasaray Spor Kulübü'ne değil, aynı zamanda Türk spor, bilim ve siyaset hayatına sayısız katkıda bulunmuş, camiamızın yetiştirdiği en önemli değerlerdendi. Döneminde Türk spor tarihinin en büyük başarısına ulaşan altyapının kurucusu olan Ali Tanrıyar, zor zamanlarda elde edilen ulaşılması güç başarılarla sadece Galatasaraylıların değil aynı zamanda Türk Ulusu'nun da bu büyük bir gurur yaşamasını sağlamıştır.

Sadece bir spor adamı değil aynı zamanda bilim ve siyasette de ülkesine özveriyle ve büyük bir başarıyla hizmet eden Ali Abimizin hatırasını her daim yaşatacağımıza söz veriyor, başta Tanrıyar Ailesi olmak üzere ulusumuza ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

İSTANBUL /