Galatasaray Başkanı Özbek'in seçim kitapçığı sunuldu

Serhan TÜRK / ANTALYA, ()

Galatasaray'da 20 Ocak 2018 Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu öncesi adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Cengiz'in ardından başkan adayı Dursun Özbek'in geçmiş dönemdeki icraatlarını ve seçim vaatlerini anlatan seçim kitapçığı da sunuldu.

"Gelenekten, Geleceğe, Gençlikle…" temasındaki seçim kitapçığında özellikle Dursun Özbek'in Galatasaray bünyesindeki genç nesillerin desteğini almak istediğinin vurgusu yapıldı.

"Ne yaptık?" başlığı altında geride bırakılan dönemde; Riva ve Florya arazilerinin Emlak Konut ile birlikte "Hasılat Paylaşım Sözleşmesi" ile geliştirildiği ve 1,5 milyar TL tutarında bir gelir elde edileceği, bunun bir bölümün tahsil edilip banka borçlarının kapatıldığı, Kemerburgaz Tesisleri'nin bürokratik süreçlerinin tamamlandığı, Türk Telekom Stadyumu'nun tapusunun alındığı, çok amaçlı spor salonunun ruhsatının kulübe kazandırıldığı, Taç Spor Voleybol Merkezi'nin inşa edildiği, 30'dan fazla yeni GS Store'un açıldığı, Sportif A.Ş.'nin mali yapısının düzeltilmesi için yüzde 400 bedelli sermaye artışının gerçekleştirildiği, Galatasaray Müzesi projesinin hayata geçirildiği hem Türk Telekom Stadyumu'nun 7/24 yaşanır bir hale getirmenin ilk adımlarının hem de Galatasaray'ın dijital devriminin temellerinin atıldığı ve çok sayıda sosyal sorumluluk projesi ile Galatasaray'ın isminin dünyada saygı duyulan markalarla yan yana getirildiği ifade edilirken; gelecek dönemde yapılması planlanan icraatlardan da bahsedildi.

Bu projeler arasında özellikle Galatasaray'ın gelecek nesillerine, geleceğin yöneticilerine en az Riva kadar büyük ve değer kazanma potansiyeline sahip bir arazinin kulübe kazandırılması, Basketbol A.Ş.'nin kurulması, Galatasaray'ın tüm kurumsal süreçlerinin dijital dünyaya aktarılması, GS TV'nin milyonlarca insana ulaşmasını sağlayacak altyapı yatırımlarının sağlanması, küresel ekonominin çekim merkezi Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesindeki tüketim trendlerine uygun potansiyelden gelir elde etme amaçlı bu bölgeye dönük ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi, genç Galatasaraylıların kulübe katkısının artırılmasının hedeflenmesi ve Hasnun Galip'teki eski kulüp merkezinin gelir getirici bir gayrimenkul projesi ile Galatasaray'ın istifadesine sunulacak olması dikkat çekti.