Galatasaray Başkanı Özbek: "6 yıldır aidat ödemeyen 2.700 üye ihraç edilecek"

"Kemerburgaz'ı inşallah alacağız"

"Riva ve Florya projeleri 8 Haziran'da ihaleye çıkacak"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Mayıs Ayı olağan Divan Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı'nda 7 oyuncuları olduğuna değinen Özbek genç oyuncuları alkışlattı. Dursun Özbek " Futbolda iyi bir sezon geçirmedik. Dolayısıyla hatalarımız var. Bunlardan ders çıkarmasını biliyoruz. Önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Etkili olacağını düşündüğümüz çalışmalar var. Bunları da zaten sizlere aktaracağız. Gelecek sezon futbolda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın 2000'li jenerasyondan gelen bir altyapısı var. Bildiğiniz gibi U-17 Takımı, Hırvatistan'la maç oynadı. Bizim jenerasyonumuzdan orada 7 tane Yavru Aslanımız var. İnşallah İngiltere ile yarı final maçı oynayacaklar. İzlemenizi tavsiye ederim. U17'nin omurgası Galatasaray'dandır. Bu Yavru Aslanlar alkışlanmalı" ifadelerini kullandı.

"BEN, ELEŞTİRİLERDEN KUVVET ALIYORUM. BUNU HİÇBİR ZAMAN DİSİPLİN UYGULAMASI GEREĞİ TAŞIYACAĞINA İNANMIYORUM"

Dursun Özbek, aidatlarını 6 yıldır ödemeyen yaklaşık 2 bin 700 üyenin ihraç edileceğini açıkladı. Özbek, "2 bin 700 civarında üye, 6 yıldır peş peşe aidatlarını yatırmamış. Altı yıldır bu insanlar bu kulübe gelip gitmiyorsa hatırlatalım dedik. Kısa mesaj ve mail vasıtasıyla defalarca uyarı yaptık. 20 Mayıs'a kadar süre verdik. Zaman içinde bu sayı 3 bin kişiye çıktı. Şaşırtıcı bir şekilde 2 bin 700 kişiden sadece 250-300 kişi aidatlarını yatırmış. 2 bin 700 kişiden hala ses yok. Tüzüğü çalıştırmak zorunda kalacağımız için son derece üzgünüm." şeklinde konuştu.

Eleştiriden dolayı hiçbir üyeyi disipline sevk etmediklerini bildiren Özbek, "Disiplin uygulamaları nedeniyle etrafı yangın yerine çevirdiler. 'Başkan kendisini, yönetim kurulu kendilerini eleştiren bütün üyeleri disipline veriyor' dediler. 2 senedir görev yapıyoruz. Bugüne kadar hiç bu manada bir tavır gördünüz mü? Ben, eleştirilerden kuvvet alıyorum. Bunu hiçbir zaman disiplin uygulaması gereği taşıyacağına inanmıyorum." diye konuştu.

Bazı üyelerin sosyal medyada yaptığı paylaşımları gösteren Özbek, kendisine ve yönetim kuruluna yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler nedeniyle disiplin sevkleri yapıldığını belirtti.

Riva ve Florya projesi hakkında konuşan Dursun Özbek şunları söyledi:

"Riva-Florya projesi 8 Haziran'da ihaleye çıkacak. Riva için imar durumu 173 bin metrekare olarak gösterilmiş. Fakat bizim ruhsatımız 250 bin metrekare. Bu o kadar iyi bilinmesi gereken bir konu ki, esas inşaat alanını dikkat alıp sosyal medyadaki yorumları yapmak son derece yanlış. Biz Riva ve Florya konusunda son derece dikkatliyiz. Bizim Riva'daki inşaat alanımız ortada. Biz neden daha fazla gelir elde edeceğimizi iddia ediyoruz 200 bin metre kare terkedilmiş bir orman sahası var. Bölgedeki plan notlarında görürsünüz. Burası özel ormandır, inşaat yapılamaz diye yazar. 2010-2011 uygulaması çerçevesinde öyle yazılmış. 2010'dan sonra bir plan yapılmış. Özel orman alanı olup da inşaat alanı olmayan tek parsel burası. Hep özel ormanlarda inşaat yapılabilme özelliği var. Biz anlatım yaparken bunları dikkate alıyoruz. Projenin 2 şekilde gelişmesi mümkün. Daha fazla bir gelir etmek mümkündür. En uygunu, ihaleyle beraber, ihaleyi alan firmayla hareket etmektir. Uygulamayı onlar yapacak, pazarı onlar oluşturacak, onlar satacaklar. Daha önce de izah ettiğim şekilde paylaşılacak. Bu çerçevede geçen sene Ekim ayında yaptığım sunum çerçevesinde değişen hiçbir şey yoktur. Bir tek Türkiye'de inşaat sektöründeki gelişmeler bizi etkileyebilir. Florya'daki tesisleri terk edebilmemiz için olmazsa olmazı buydu. Kemerburgaz'ı inşallah alacağız. 6 tane nizami sahası olan, mükemmel, değerli bir alan. Bir sonraki konu ise kapalı salon ve Mecidiyeköy'de yaptığımız otel inşaatıyla ilgili. Orada da bilgi kirliliği var. Salon ile ilgili projeleri bitirdik, Sarıyer Belediyesi'ne müracaat ettik. Ruhsat konusunda ufak bir pürüz çıktı. Stada gelinen yolların, yapılan planlar çerçevesinde yolları iptal edilmiş. Stada geliş yolu yok. Bu karşımıza çıktı. Bu yollar, terk edildiği zaman Belediye'ye terk ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla görüştük. Ufak bir gecikme var. Ancak projede ufacık bir değişme yok." diye konuştu.

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Serhan TÜRK-İSTANBUL-