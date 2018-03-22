Galatasaray Başkanı Cengiz'den, Soylu ve Özhaseki'ye ziyaret

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Başkan Cengiz, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hacı Hüseyin Toprak, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ve Galatasaray Gayrimenkul A.Ş Genel Müdürü Mehmet Akif Şener'den oluşan sarı kırmızılı heyetin ilk durağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Burada Mehmet Özhaseki ile yapılan görüşmenin ardından heyet, İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile bir araya geldi.



Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde Özhaseki'ye memleketi Kayseri'yi temsilen 38 numaralı forma, Soylu'ya ise memleketi Trabzon'u temsil eden 61 numaralı Galatasaray formaları hediye edildi.