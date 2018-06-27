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Galatasaray Başkanı Cengiz'den memleketine ziyaret

OLAĞAN seçimli kongrede yeniden Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçilen Mustafa Cengiz, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesini ziyaret etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'in Nizip ilçe girişinde Nizip Belediye Başkanı...

Galatasaray Başkanı Cengiz'den memleketine ziyaret
OLAĞAN seçimli kongrede yeniden Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçilen Mustafa Cengiz, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesini ziyaret etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'in Nizip ilçe girişinde Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Galatasaray taraftarları ve Nizipspor yönetimi tarafından sarı ve kırmızı çiçek buketiyle karşılandı. Taraftarın hatıra fotoğrafı çektirdiği Cengiz, Nizip Belediye Başkanı Akdoğan ile birlikte Nizip Belediyesi’ne geçti. Burada AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Nizip Kaymakam Kemal Şahin ile ilçedeki spor faaliyetleri hakkında görüşen Cengiz, Nizip Belediye Başkanı Akdoğan’a Galatasaray forması, Akdoğan tarafından ise konuğuna sedef işlemeli kılıç hediye etti. Mustafa Cengiz, belediyede hokeyciler tarafından hediye edilen hokey raketi ve topunu da kabul ederek onlarla fotoğraf çektirdi.
Cengiz, temasları kapsamında Nizip Asri Mezarlığı’na geçerek anne ve babasının kabrini ziyaret ederek dua okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Mustafa Cengiz'in karşılanması
- Taraftarın tezahürat yapılması
- Belediye ziyareti
- Mustafa Cengiz'in Başkan Akdoğan'a forma hediyesi
- Başkan Akdoğan'ın kılıç hediye etmesi
- Mustafa Cengiz'e hokey roketi hediye edilmesi
- Genel ve ddetay görüntüler

FOTOĞRAFLI

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