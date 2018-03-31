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Galatasaray Başkanı Cengiz: "Bu ibra, yönetimsel yanlışların ibrası değil"

"Torba kanunun yasallaşması ile bütçeleri revize edebiliriz" Serhan TÜRK / İSTANBUL,() Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi. Mali...

Galatasaray Başkanı Cengiz: "Bu ibra, yönetimsel yanlışların ibrası değil"

"Torba kanunun yasallaşması ile bütçeleri revize edebiliriz"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.
Mali Genel Kurul'un ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, uzun bir maraton olduğunu söyleyerek, "Galatasaray Genel Kurulu bir irade gösterdi. Bu irade Galatasaray kavga ve problem istemiyor demekti. Yoksa yapılan yönetimsel yanlışların ibrası değil, onların aklanması değil. Keza eğer ibrasızlık çıksaydı, aynı şeyi söylerdim. Galatasaray kaos istemiyor, genel kurul bunu gösterdi. Bu neticeden bizim alacağımız dersler var. Çok şiddetli eleştiriler oldu yönetimlere, biz de kendimize pay çıkardık. Bizler de gelecekte bu tip hatalar yaparsak, bu eleştirilerle karşılaşırız. Eleştirilerden çıkan sonuç, Galatasaray kesinlikle zararlarını kümüle etmemeli. 3 yılda net zararımız 650 küsur milyon TL. Bu çok büyük bir zarar, bu borç alacak farkı değil, bildiğiniz zarar. Galatasaray camiasının, hızını yitirmeden hep beraber, el ele şampiyonuğa ve gelecek şampiyonluklara yürümesi gerekir. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah bu maçı kazanır ve yolumuza devam ederiz" dedi
"TORBA KANUNUN YASALLAŞMASI İLE BÜTÇELERİ REVİZE EDEBİLİRİZ"
Cengiz, 2018 bütçesinin de onaylanması ile ilgili olarak ise "2018 bütçesi amatörlere yönelik bir bütçe olduğu için daha küçük kapsamlı. Bizdeki gelirler ağırlıklı olarak Sportif AŞ'de. Bu bütçe, daha mütevazı bir bütçe. Bu bütçede en önemli nokta; amatör spor branşlarına devletimizin verdiği destek ile güç alabiliriz. Yani bu bütçeyi torba kanunun 2 ay içinde yasallaşması ve ödediğimiz vergilerin geri dönüşü ile tekrar revize edebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mustafa Cengiz'in açıklamaları

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