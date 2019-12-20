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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar

"Babel konusu yeni değil" "Galatasaray zarar görmeden kısa sürede netice alırız" "Arda ile ilgili bize intikal eden bir şey yok" "Transfer konuşmak için henüz erken" Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() -  Galatasaray Kulübü...

SPOR 20.12.2019, 13:15
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar

"Babel konusu yeni değil"
"Galatasaray zarar görmeden kısa sürede netice alırız"
"Arda ile ilgili bize intikal eden bir şey yok"
"Transfer konuşmak için henüz erken"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() - 

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bu kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75'inci maddesi çerçevesinde oluşmuş değil. Şu an yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu tedbir kararı var. Bunlar yürürlüktedir. Böyle bir şey söz konusu değil ancak maalesef bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekten, yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar. Olay bu" dedi.
Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile eşleşen Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takımın Galatasaray olduğunu hatırlatan Yusuf Günay, "Çaykur Rizespor ile eşleştik. İlk maç Rize'de olacak. İkinci maçı sahamızda oynayacağız. Türkiye Kupası denilince tabii ki Galatasaray, 18 kez bu kupayı müzemize götürdük. Ümit ediyoruz bu sene de 19'uncu kez kazanacağız. Türkiye Kupası aslında çok heyecanlı maçlara sahne oluyor. Bu açıdan da seyir zevki yüksek maçlar bekliyoruz. Motivasyonumuz tam, inşallah turu geçeceğimize inanıyoruz. Kupanın sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
"YÖNETİMİ MEŞGUL ETMEKTEN VAZGEÇMİYORLAR"
Sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanıp atanmayacağı ile ilgili de konuşan Günay, "Göreve geldiğimizden beri her gün olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Bu davada medeni kanunun 75'inci maddesine göre Galatasaray'ı seçime götürmek üzere bir kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açıldı. Ancak bu kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75'inci maddesi çerçevesinde oluşmuş değil. Şu an yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu tedbir kararı var. Bunlar yürürlüktedir. Böyle bir şey söz konusu değil ancak maalesef bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekten, yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar. Olay bu" ifadelerin kullandı.
"ARDA İLE İLGİLİ BİZE İNTİKAL EDEN BİR ŞEY YOK"
Yusuf Günay, eski futbolcuları Arda Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili ise, "Şu an bize intikal eden bir şey yok" dedi.
"TRANSFER KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"
Devre arası transfer döneminde takımına takviye yapılıp yapılmayacağı sorunlar Yusuf Günay, şöyle konuştu:
"Henüz erken. Ligin son maçı oynanmadan bunları konuşulmasını doğru bulmuyorum. İlk yarı sona erdiğinde bunları gündeme alıp değerlendireceğiz."
"GALATASARAY ZARAR GÖRMEDEN KISA SÜREDE NETİCE ALIRIZ"
Eski Başkanlardan Dursun Özbek'in alacakları sebebiyle kulübe haciz işlemi başlatmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Günay, "Bazı hacizler nedeniyle Galatasaray, yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil.  Bu da bankalarda yeterli birikimimiz, paramız olmasına rağmen bu hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamadığımız için, Galatasaray'ın kaynaklarını kullanmakta sıkıntılar var. O yüzden bu tip sorunlar yaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki bunu da çok fazla uzatmadan çözüme kavuşturup yolumuza devam ederiz. Dursun Bey ile de görüşmeler oldu, oluyor. İnşallah kısa sürede bunlar da sonuçlandırılır ve Galatasaray zarar görmeden kısa sürede netice alırız" diye konuştu.
"BABEL KONUSU YENİ DEĞİL"
Yusuf Günay son olarak bugün Babel'in Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ile ilgili çıkan haberler için ise, "Babel ile ilgili konu daha önce olmuştu. Ancak gereği yapıldı. Yeni bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Günay sezon başında İtalyan ekiplerinden Roma'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen N'zonzi'nin kadro dışı kalmasının devamıyla ilgili gelen bir soruyla ilgili ise yorum yapmadı.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yusuf Günay'ın açıklamaları
 
20.12.2019 - Haber Kodu : 191220124

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