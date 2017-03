Galatasaray Başkan Yardımcısı Sezgin: "İstifa etmeyeceğiz, yapacak işlerimiz var"

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - GALATASARAY Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, taraftarın yönetimi istifaya çağırmasına, “Öyle bir şey yok, istifa etmeyeceğiz. Yapacak işlerimiz var. Ekonomik durumumuz düzeldi ve yeni projelerimiz var. Dolayısıyla bu işi bitirmeden ayrılmayacağız” dedi.

Süper Toto Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor kendi sahasında ağırladığı Galatasaray’a 90+6’da Eren Derdiyok’un attığı kafa golüyle 3- 2 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirme yapan her iki takımın idari yöneticileri maçtan yana memnuniyet duyduklarını belirtip teşekkür etti.

Galatasaray 2’nci Başkanı Cengiz Özyalçın, maçın çok stresli geçtiğini belirterek son 10 dakikada kabir azabı çektiğini söyledi. Taraftarın yönetimin istifa etmesi yönündeki tezahüratlarını da değerlendiren Özyalçın, “Çok stresli ve agresif bir maçtı. 2-0’dan 3-2 oldu. Antalyalılara ve Antalyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kardeşlik ve dostluklarından dolayı da teşekkür ederim. Galatasaray 10 kişi kaldı. Son 10 dakika kabir azabı çektim. Dışarıda izledim. Ben taraftarımı seviyorum, onlara güzel günler yaşatamamanın ezikliği içindeyiz. Ekonominin önce güçlenmesi lazım kucağımızda bir sürprizle karşılaştık” dedi.

“BRUMA’NIN POZİSYONU FAUL DEĞİLDİ”

Bruma’nın pozisyonunu değerlendiren Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ise “Bruma’nın pozisyonu bana göre faul değildi. Ama hakem verdi, yapacak bir şey yok. Hocamızın dışarı atılması da enteresan bir konu. Hocamızı tribüne yolladı. Önemli olan galibiyet için gelmiştik, aldık gidiyoruz. 2-0’dan 2-2 olması heyecan kattı. Antalyaspor iyi bir takım. Güzel bir maçtı. Yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“İSTİFA ETMEYECEĞİZ, YAPACAK İŞLERİMİZ VAR”

Nasuhi Sezgin, taraftarın istifa tezahüratlarını da değerlendirdi. Futbolcuların desteklenmesinin güzel olduğu belirten Sezgin, “Taraftar her zaman haklıdır. Galatasaray’ın her zaman kazanmasını ister. Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti. Bu bir yarış, böyle devam edecek. Taraftarlarımız futbolcularımızı destekleyip bize ‘istifa edin’ diyorlar. Öyle bir şey yok, istifa etmeyeceğiz. Yapacak işlerimiz var. Ekonomik durumumuz düzeldi ve yeni projelerimiz var. Dolayısıyla bu işi bitirmeden ayrılmayacağız. Bunun için yönetim olarak çabalıyoruz. Neticeyi alabiliriz” diye konuştu.

ANTALYASPOR BAŞKANI ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de sezon sonunda Avrupa’ya gideceklerini söyledi. Son dakikada yedikleri golden yana üzgün olduklarını belirten Öztürk, “Son dakika kendi evinizde gol yiyince ve maç öyle sonuçlanınca üzülüyorsunuz. Biz takımdan memnunuz. Ortaya konan performans iyiydi gerçekten. Lig hala devam ediyor. Biz söylemekten kaçınıyoruz ama inşallah bu takımı Avrupa’ya götürmek istiyoruz. Bu maç olmadı ama iddialıyız biz sezon sonunda inşallah Avrupa’ya gideceğiz. Sonuçta Galatasaray içinde çok önemli bir maçtı. Galatasaray da maçtan galip gelmeyi başardı. Antalyaspor çok iyi yerlere gelecek. Ben bunu görebiliyorum yaptığımız yatırımlarla” diye konuştu.

GALATASARAYLI TARAFTARLARIN İSTİFA İSTEĞİNİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray başkanı ve yöneticileriyle birkaç kez bir araya geldiğini de belirten Öztürk, “Haddim değil ama şunu söylemek istiyorum; Galatasaraylı taraftarlar bazen baskı altında yönetimi suçlayabiliyor. Yönetimsel verdikleri kararları onlar yorumlarlar ama böyle yönetimlere daha fazla ihtiyaç var. Kriz yönetimi gerçekten çok zor bir iş. Biz kendimiz görüyoruz. Eleştirirken düşünerek eleştirelim” dedi.

“ETO’O YOKTU AMA MBİLLA İYİ OYNADI”

Eto’o’nun olmaması ile ilgili bir soruya ise Ali Şafak Öztürk, “Eto’o bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün o yoktu ama Mbilla çok iyi oynadı. Bu da bize şunu gösteriyor; biz takımımıza güveniyoruz. ‘Olsaydı, yapsaydı’ diye bakmıyoruz. İkinci yarı daha iyi oynadık. İlk yarı daha iyi oynayabilirdik. Sonuç böyle oldu” dedi.

