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Galatasaray Başkan Adayı Cengiz: "Yangından mal kaçırır gibi bir seçime gireceğiz"

"Titanikteyiz, buz dağı yaklaşıyor" "Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyeceğiz" Serhan TÜRK / İSTANBUL, () 20 Ocak'ta yapılacak Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Mustafa Cengiz, İstanbul...

Galatasaray Başkan Adayı Cengiz: "Yangından mal kaçırır gibi bir seçime gireceğiz"

"Titanikteyiz, buz dağı yaklaşıyor"

"Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyeceğiz"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, ()

20 Ocak'ta yapılacak Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Mustafa Cengiz, İstanbul Levent'te düzenlediği toplantıda kulüp üyeleriyle buluştu.
"Yangından mal kaçırır gibi bir seçime gireceğiz" Cengiz şunları söyledi:
"Seçimler normal takvimde yapılmalı.  Cumartesi günü tabiri caizse bize dayatılan, hiç beklemediğimiz, Galatasaray etik ve değerlerine aykırı, yangından mal kaçırır gibi bir seçime gireceğiz. İsterdik ki bu camia normal zamanda seçime gitsin, herkes eşit olarak hazırlanabilsin, eşit bir yarış olsun. Şeffaflık ve dürüstlük sözleriyle karşınıza çıkıyoruz. Sizlere asla gerçek olmayan şeyler söylemeyeceğiz. Seçimi kazandığımızda şampiyon olsak bile mayısta tekrar seçime gideceğimizin sözünü veriyorum."
"TİTANİKTEYİZ, BUZ DAĞI YAKLAŞIYOR"
Borç yönetimini yapacaklarını söyleyen Cengiz, "Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin. Biz borç yönetimini yapacağız, bu müsrif gidişe son vereceğiz. Galatasaray'ın borçlarını yöneteceğimiz gibi finansman kaynaklarını çeşitlendireceğiz. Galatasaray'ı en kısa sürede layık olduğu yere taşıyacağız. Bu layık olduğu yer Avrupa'nın tepesi, uzun vadede ise dünyanın zirvesidir. Bu hedefe ulaşmak için atalarımızdan miras kalan Riva ve Florya'yı en iyi şekilde değerlendireceğimiz gibi Galatasaray Adası'nı da satmayacağız, sattırmayacağız" dedi.
"GALATASARAY'IN BAŞINI YERE EĞDİRMEYECEĞİZ"
Kulüp üyelerini 20 Ocak'taki seçime davet eden Cengiz, "Lütfen seçime katılın ve oyunuzu kullanın. Eğer 2,5 yıldır görevde olan bu yönetimden memnunsanız lütfen bize oy atmayın. Ancak değilseniz; şundan emin olun ki biz asla Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyeceğiz" diye konuştu.
Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından seçim listesindeki kişileri tanıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mustafa Cengiz'in açıklamaları
- Genel detaylar

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