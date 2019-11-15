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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı....
SPOR 15.11.2019, 12:48
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın devam eden bölümünde ise orta sonuçlandırma ve şut sonuçlandırma çalışması yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile yarın saat 13.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı karşılaşmayla sürdürecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın devam eden bölümünde ise orta sonuçlandırma ve şut sonuçlandırma çalışması yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile yarın saat 13.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı karşılaşmayla sürdürecek.
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