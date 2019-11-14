Son Dakika
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman core ve stabilizasyon hareketleriyle başladı. Kumda...
SPOR 14.11.2019, 17:22
Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman core ve stabilizasyon hareketleriyle başladı. Kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde durulurken antrenmanın topla yapılan bölümünde pasa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Milli kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman core ve stabilizasyon hareketleriyle başladı. Kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde durulurken antrenmanın topla yapılan bölümünde pasa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Milli kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6