Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor:5- 1

İSTANBUL-
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Nigel de Jong, Selçuk (Hamit dk. 46 ), Yasin, Bruma, Sneijder, Eren (Josue dk. 74)
Aytemiz Alanyaspor: Zdenek , Gassama (Erhan dk. 58 ), Ba , Garcia , N'sakala , Taha, Candeias , Efecan (Ayite dk. 54), Berkan, Emre, Sajad (Gökay dk. 85)
Goller: Nigel de Jong (dk. 30) Sneijder (dk. 51), Eren (dk. 55), Joseu (dk. 80), Ghassana (dk. 45 k.k.) (Galatasaray), Sajad (dk. 39) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Bruma, Sneijder, Nigel de Jong (Galatasaray), Badias (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Erhan (dk. 89) (Aytemiz Alanyaspor)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 5-1 mağlup etti.