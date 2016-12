Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Serhan TÜRK-İSTANBUL- Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 5-1'lik skor ile galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün takımızın gösterdiği performanstan ve sonuçtan gururluyum. Maçtan önce oyuncularımla konuştuğum bir konu vardı; son maça çıkıyoruz ve sahamızdayız. Maçtan önce, bu zamana kadar gösterdiğimiz şeyleri, yapmak istediklerimizi, bütün felsefemizi en iyi şekilde sahaya sürmemiz gerekiyor demiştik. Bugün de arkadaşlarımız hem top bizdeyken hem rakipteyken çok iyi iş çıkardı. Oynadığımız performanstan ve böyle güzel bir galibiyetten dolayı çok mutluyum" dedi.

"SNEİJDER'İN KATKISI BİZE ÇOK ÇOK BÜYÜK"

Karşılaşmada oynadığı futbol ile yıldızlaşan Sneijder hakkında da ise Hollandalı teknik adam şunları söyledi:

"Öncelikle motivasyon konusuna gelelim. Sneijder'in motivasyonu sezon başından beri en üst seviyede. Siz antrenmandaki isteklerini her zaman göremiyorsunuz ama maçlarda ve antrenmanlarda bunu gösteriyor. Bazı maçlarda olamayabiliyor, bazen top taşıyamıyoruz ama Sneijder gibi bir oyuncunuz varsa ona top taşıyıp defans arkasına koşular çok önemli. Bu konulara çok odaklanmıştık bugün de gördük. Onun katkısı bize çok çok büyük ama sezon başından beri motivasyonu aynı şekilde devam ediyor"

"BELKİ DE ARA VERİLMESİ BİZİM İÇİN MÜKEMMEL BİR ZAMAN DEĞİL"

Lige verilen ara ile ilgili de açıklamalarda bulunan Riekerink, "Son dönemde iyi oynayan bir Galatasaray var, belki de ara verilmesi bizim için mükemmel bir zaman değil. Bir taraftan da kötü sonuçlar alıp araya giren bir Galatasaray olsaydı daha da zor olurdu. Bu arayı da en iyi şekilde değerlendirip, o motivasyonla ikinci yarıya hazırlanacağız" diye konuştu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink basın toplantısı devamında şunları söyledi:

"İlk 5-6 dakikada iyi başlayamayan bir Galatasaray vardı. Diğer taraftan da bizim en önemli silahımız, yani top kayıplarında yaptığımız o şok pres ve verdiğimiz reaksiyonla rakibi hataya zorladık. Top kaparak oyuna geri döndük. Bu tip defansif oynayan takımlara karşı biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor. Bunlarla beraber söz sahibi olmaya başladık. İlk yarı bittiğinde 2-1'di ve rakibin risk alması gerekiyordu. Rakibimiz biraz daha alan verdi bize. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, iyi başlayan bir Galatasaray, sonra 4 maçta 3 mağlubiyet alarak performans anlamında aşağı indik. Sadece bu sonuç anlamındaydı. Takımımla gurur duyuyorum; zor zamanlara bile ayakta durdular ve lige tutunduk "

Selçuk'un taraftarların tepkisi yüzünden mi oyundan alınıp alınmadığı sorusuna ise Hollandalı çalıştırıcı, "Selçuk'un oyundan çıkmasının taraftarın verdiği tepkiyle alakası yok, sakatlıkla ilgiliydi" dedi.

5 aydır kulüpten ödeme almadığı yönündeki iddialara ise Riekerink, "Ben yönetimle iyi ilişkiler içinde olan bir hocayım. Her konuyu konuşuyoruz, herhangi bir problem yok. Bizim çok açık bir planımız var, bu plan doğrultusunda yürüyoruz" şeklinde konuştu.

Video hakem uygulaması ile ilgili de konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Önemli olan futbolu daha çekici hale getirmek. Bunun için birçok kural tartışılıyor. Hollanda da bunlar konuşuyor. Diğer taraftan hakemler için çok zor, bu karar alınırsa onlar için de takımlar için de faydası olacaktır. Oyunun çekiciliğini kaybetmemesi lazım. Bildiğim kadarıyla hokeyde de böyle bir şey var. Belki futbolda da olabilir. Tuzlaspor maçı geliyor aklıma mesela; yediğimiz gol 3 metre ofsayt böyle bir şey olabilseydi, başvurabilirdik" dedi.

"BU KADAR KOLAY GOL YEMEMİZ DEZAVANTAJ, GÜCÜMÜZ YETMEDİ"

Galatasaray'a 5-1 mağlup ılan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar maç sonu yaptığı açıklamada "Galatasaray'a karşı son maçta böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok" dedi.

Kalpar, "Bizim açımızdan iyi bir skor olmadı. İyi de bir maç da olmadı. Buraya çok eksik yakalandık. Gerçekten bu eksiklerin arkasına sığınmak doğru değil ama önemli eksiklerimiz vardı. Ayrıca çok kolay ve basit goller yedik. Ne olursa olsun devreye 1-1 girseydik belki mağlup olurduk yine ama bu kadar farklı olmazdı. Bu kadar kolay gol yememiz dezavantaj, gücümüz yetmedi. Galatasaray'a karşı son maçta böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok. Koymuş olduğumuz hedef daha da iyi olabilirdi. Hak ettiğimiz maçlar vardı bunlardan birini kazansak daha farklı olurdu. Ne olursa olsun bunlar bahane değildir" dedi.

"Amacımız ligde kalmak"

Yeni bir takım olduklarını ve hedeflerinin ligde kalma olduğunu belirten tecrübeli teknik adam "Yeni kurulan takım olmanın dezavantajını yaşıyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz, bunları doğru şekilde giderirsek bu sene amacımız ligde kalmak. Bu seneki başarımız ligde kalmak olacaktır. İnanıyorum ki bunu da gerçekleştiririz. Galatasaray maçı istisna bir maç. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, oyuncularımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son günlerde gündemde olan video hakem uygulaması ile ilgili gelen bir soruya ise Kalpar, "Futbola katkı sağlayacak her şeye olumlu bakarım. Bunun da ön çalışmasının yapılması lazım. İnanıyorum ki ileriye dönük düşünceler olabilir. Önemli olan Türk futbolu için iyi, olumlu şekilde fayda sağlamasıdır" şeklinde konuştu.

GALATASARAY KULÜBÜ İKİNCİ BAŞKANI CENGİZ ÖZYALÇIN "YÖNETİM KURULUNDAN DA ONAY ÇIKTIKTAN SONRA TRANSFER GERÇEKLEŞİR"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özyalçın, Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırıları ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda verilen şehitler nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, huzur ve barış istediklerini dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran Özyalçın, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi. Hiç hesapta olmayan, tahmin etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Takımdaki aksaklıkları teknik ekip saptayacak. Futbol AŞ de UEFA kriterleri ve kulübümüzün ekonomik yapısını göz önüne alarak, bunu yönetim kuruluna sunacak. Yönetim

kurulundan da onay çıktıktan sonra transfer gerçekleşir." diye konuştu