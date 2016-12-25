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Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı notları

Kadir Çetinçalı-İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda, geçen haftaya göre tek değişiklik oldu. Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde bundan önce oynadıkları...

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı notları

Kadir Çetinçalı-İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda, geçen haftaya göre tek değişiklik oldu. Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde bundan önce oynadıkları Osmanlıspor müsabakasının başlangıç kadrosunda tek değişikliğe giderken, bu da mecburiyetten kaynaklandı. Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan ve bu maçta ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine, Semih Kaya başlangıç kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Kolbeinn Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski de kadroda bulunmadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi az oldu. Türk Telekom Arena'da tribünlerin büyük bölümünün boş olması dikkati çekti. Konuk ekip seyircisi için ayrılan bölümde yaklaşık 200 taraftar yer alırken, bu taraftarlar tribünde büyük boyutta bir Türk bayrağı açtı.

Karşılaşma öncesi Sneijder'in Juventus maşında gol maçında gol attığı imzalı kramponları Antalya G.Saraylılar Derneği'nin yılbaşı balosunda 7 bin TL'ye satıldı. Kramponun bir tekini 3500 TL'ye İrfan Biner diğerini ise Taylan Erbeş aldı.

STAT CEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada stat etrafında alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.

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