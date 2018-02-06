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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti

ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 6'ncı maçında Galatasaray Odeabank sahasında Almanya'nın ALBA Berlin takımına uzatmalar sonucunda 97-92 mağlup oldu.

Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti

Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin: 92-97

ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 6'ncı maçında Galatasaray Odeabank sahasında Almanya'nın ALBA Berlin takımına uzatmalar sonucunda 97-92 mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Piotr Pastusiak, Tomislav Hordov, Mykola Ambrosov
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 17, Taylor 7, Juskevicius 6, Hendrix 20, Ege 2, Rengroe 10, Summers 8, Göksenin 20, Serkan 2
ALBA BERLIN: Saibou 10, Siva 19, Giffey 2, Schneider 2, Vargas, Grigonis 20, Butterfield 14, Clifford 11, Sikma 14, Peno 5
1'İNCİ PERİYOT: 18-21
İLK YARI: 39-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71
NORMAL SÜRE: 85-85
5 FAUL ALAN: 42.02 Jordan Taylor (Galatasaray Odeabank) - 40.19 Luke Sikma (ALBA Berlin)

ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 6'ncı maçında Galatasaray Odeabank sahasında Almanya'nın ALBA Berlin takımına uzatmalar sonucunda 97-92 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan deplasman ekibi, ilk çeyreği 21-18, ilk yarıyı ise 45-39 önde kapattı. 3'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren ALBA Berlin, son periyoda 71-64'lük skorla üstün girdi. Son periyotta taraftarlarının da desteğiyle baskısını artıran Galatasaray Odeabank, 85-85'lik eşitliği sağladı ve maçı uzatmaya taşıdı. Maçın uzatma bölümünde etkili bir oyun sergileyen ALBA Berlin, parkeden 97-92'lik galibiyetle ayrıldı.
Darüşşafaka maçını kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle ise grubu son sırada tamamlamış oldu.

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