istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor

Türkiye’ye futbolda Avrupa’dan kupa getirme başarısı gösteren tek Türk takımı olan Galatasaray, son yıllarda ise Avrupa’da eski günlerini aratan bir performans sergiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 3 puanla tanışamayan sarı-kırmızılılar,...

SPOR 12.12.2019, 10:31
Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor
Türkiye’ye futbolda Avrupa’dan kupa getirme başarısı gösteren tek Türk takımı olan Galatasaray, son yıllarda ise Avrupa’da eski günlerini aratan bir performans sergiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 3 puanla tanışamayan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 100'üncü galibiyetine de ulaşamadı.
Galatasaray’da, dün gece Paris Saint-Germain karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetle bu sezonki Avrupa macerası son buldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçta birlikte Avrupa kupalarında oynadığı son 13 müsabakada galibiyetle tanışamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skorla almıştı. Sar-kırmızılılar bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi olmak üzere oynadığı 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet aldı ve 4 beraberlik elde edebildi.
DEPLASMANDA 20 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET
Dün oynanan Paris Saint-Germain maçı ile birlikte Galatasaray’ın Avrupa kupalarında deplasmandaki galibiyet hasreti 20 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki en son deplasman galibiyetini 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci tur ikinci maçında Alman ekibi Schalke 04 karşısında almıştı. Galatasaray, maçı 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmişti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetinin ardından deplasmanda oynadığı 19 karşılaşmada 15 kez kaybederken, rakipleri 4 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında son dış saha golünü ise 25 Şubat 2016 tarihinde oynanan Lazio deplasmanında kaydetti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı maçta İtalyan rakibine 3-1 kaybetmişti. Sarı-kırmızıların golünü Yasin Öztekin atmıştı. Galatasaray, Lazio karşılaşmasının ardından Avrupa kupalarında oynadığı son 8 deplasman müsabakasında golle tanışamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KABUS GİBİ SEZON
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 16’ncı kez katılma başarısı gösterdiği bu sezon Avrupa serüvenindeki en kötü grup performanslarından birini yaşadı. Sarı-kırmızılılar A Grubu’nda İspanya’dan Real Madrid, Fransa’dan Paris Saint-Germain ve Belçika’dan Club Brugge ile karşılaştı. Galatasaray, söz konusu maçlarda galibiyet ile tanışamazken 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, oynanan 6 karşılaşmada kalesinde 14 gol görürken, rakip kalelere ise 1 gol atabildi. Bu sonuçlarla grubunu 2 puan ile son sırada tamamlayan Galatasaray’ın bu sezonki Avrupa macerası son bulmuş oldu.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği kötü hücum performansı ve istatistikleri ile de dikkat çekiyor. Galatasaray 48 şutla rakip kaleye en az şut çeken, 9 ile rakip kaleye en az şut isabet ettiren takım olurken, kalesinde yediği 14 golle de en çok gol yiyen beşinci takım oldu. Sarı-kırmızılılar bunun yanı sıra 1 gol ile turnuvanın en az gol atan takımı olarak hücumda büyük sıkıntı çekti. Galatasaray’ın turnuvadaki tek golü A Grubu 5’nci haftasında sahasında Club Brugge ile oynadığı maçta Adem Büyük’ten geldi.
TERİM 4’ÜNCÜ DÖNEMİNDE AVRUPA’DA KÖTÜ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYUYOR
Galatasaray’da 21 Aralık 2017 tarihinde sarı-kırmızılıların başındaki 4’üncü dönemine başlayan teknik direktör Fatih Terim, takımın başında Avrupa kupalarında başarısız bir grafik çiziyor. 2000 yılında Galatasaray’ın başında Türkiye’ye futbolda ilk ve tek Avrupa kupası olan UEFA Kupası’nı kazandıran Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-kırmızılılar ile Süper Lig’de son iki sezonda şampiyonluğu elde eden 66 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında ise takımı ile istediği başarıyı elde edemiyor. Terim’in 4’üncü döneminde Galatasaray çıktığı 14 Avrupa kupası maçında 1 galibiyet alabilirken, rakiplerine 9 kez mağlup oldu ve 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon D Grubu’nda Portekiz’in Porto, Almanya’nın Schalke 04 ve Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımları ile mücadele eden Terim’in Galatasaray’ı grubunu 6 maç sonunda 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz’in Benfica takımı ile eşleşmiş ve rakibine 1-2 ve 0-0’lık skorlar sonucunda elenerek Avrupa kupalarına veda etmişti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip kaleye 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol görmüştü.
Sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda İspanya’nın Real Madrid, Fransa’nın Paris Saint-Germain ve Belçika’nın Club Brugge takımları ile mücadele etti. Oldukça kötü bir grup performansı sergileyen Terim’in Galatasaray’ı attığı 1 gol ve topladığı 2 puanla ile grubunda son sırayı alarak Avrupa kupalarına veda etti.

Yorumlar (0)
11°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:41
Güneş 08:13
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9