Galatasaray Avrupa'da dalya peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın sahasında Fransız ekibi Paris Saint Germain'i konuk edecek.

Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Galatasaray, gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Paris Saint Germain sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu.

GALATASARAY AVRUPA KUPALARINDA 281'İNCİ SINAVINDA

Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain müsabakası ile birlikte Avrupa kupaları tarihinin 281'inci maçına çıkacak. Galatasaray bu karşılaşmayı kazanması halinde Avrupa kupalarında 100'üncü galibiyetini elde edecek. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 karşılaşmada 99 galibiyet 107 mağlubiyet ve 74 beraberlik aldı. Galatasaray, Avrupa arenasında rakip takım kalesine 376 gol atarken kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

PARİS SAİNT GERMAİN İLE 18 YIL SONRA

Galatasaray, yarın Paris Saint Germain ile 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Fransız ekibi ile en son 13 Mart 2001'de deplasmanda mücadele etmiş ve müsabakadan 2-0 yenik ayrılmıştı. Galatasaray, Paris Saint Germain ile tarihinde oynadığı 4 mücadelede 2 galibiyet alırken 2 kez de rakibine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu 4 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

İki takım arasında oynanan 4 resmi maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

17 Ekim 1996 Galatasaray - Paris Saint Germain: 4-2

31 Ekim 1996 Paris Saint Germain - Galatasaray: 4-0

6 Aralık 2000 Galatasaray - Paris Saint Germain: 1-0

13 Mart 2001 Paris Saint Germain - Galatasaray: 2-0

FRANSIZ TAKIMLARI İLE 17'NCİ RANDEVU

Galatasaray, Paris Saint Germain maçı ile birlikte Fransız takımları ile tarihinde 17'nci mücadelesinde çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 6 galibiyet elde ederken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise iki taraf birbirine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray oynanan 17 karşılaşmada 19 kez gol atma başarısı gösterirken kalesinde ise 28 gol gördü.

GALATASARAY'DA FRANSIZ TAKIMLARINDA OYNAYAN 8 FUTBOLCU YER ALIYOR

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda geçmişlerinde yolu Fransa'dan geçmiş 8 futbolcu bulunuyor. Bu durum sarı-kırmızılıların yarın Paris Saint Germain karşısında oynayacağı maçta bir avantaj olarak görülebilir.

Galatasaray'da kariyerlerinde Fransız takımlarında forma giyen 8 futbolcu şu şekilde:

Mariano Ferreira (Bordeaux)

Jean Michael Seri (Nice)

Younes Belhanda (Montpellier-Nice)

Mario Lemina (Lorient-Marsilya)

Jimmy Durmaz (Toulouse)

Sofiane Feghouli (Grenoble)

Steven Nzonzi (Amiens)

Radamel Falcao (Monaco)

PARİS EKİBİNDE BREZİLYALI YILDIZ NEYMAR CEZALI

Paris Saint Germain yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar'dan yoksun çıkacak. 27 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynanan son 16 turu rövanş maçında Fransız ekibinin aleyhine Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile verilen penaltıya 'rezalet' yorumunu yapmıştı. Neymar bu yorumu nedeniyle UEFA'dan 3 maç müsabakalardan men cezası almış daha sonra bu ceza 2 maça indirilmişti. Brezilyalı yıldız oyuncunun cezasını yarın oynanacak Galatasaray maçıyla birlikte tamamlayacak. Paris Saint Germain'de Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları düzelen forvet oyuncuları Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin yarın oynanacak Galatasaray maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

