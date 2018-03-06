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Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, () Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda ilk olarak salonda oyunculara...

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, ()

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenmanda ilk olarak salonda oyunculara özel bireysel program ve core stabilizasyon egzersizleri uygulandı. Antrenmanın ikinci bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na çıkan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmaya beşe iki dar alan oyunuyla başladı. Daha sonra dokuza dokuz kontrol pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dokuza dokuz çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Cedric Carrasso, kaleciler için hazırlanan antrenmanın tamamında yer aldı. Eren Derdiyok ve Jason Denayer'in tedavisine devam edildi. Yasin Öztekin ise izinli olduğu için bugünkü antrenmanda yer almadı. 
KİTAP SATARAK OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN MURAT'A FORMA HEDİYE EDİLDİ
Kastamonu Tosya'da, babasına yakılması için verilen kitapları satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan Murat Sökük, kulübün misafiri olarak antrenmanı takip etti. "Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir" sözleriyle ses getiren Murat'a, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular tarafından imzalı bir forma hediye edildi.

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