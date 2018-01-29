Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, ()

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman programının ilk bölümünde salonda genel kuvvet çalışması yapıldı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 5’e 2 dar alan oyunu üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11:00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak antrenmanla devam edecek.