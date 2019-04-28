Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular beşe iki dar pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise Atiker Konyaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da Konya’ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."

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