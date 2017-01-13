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Galatasaray, Atiker Konyaspor'a konuk oluyor

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'de...

Galatasaray, Atiker Konyaspor'a konuk oluyor

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 16 haftalık ilk devreye 33 puanla 3'üncü tamamlayan Galatasaray, 24 puanla 7'nci sırada yer alan Atiker Konyaspor'u mağlup edip zirve yarışını sürdürdek istiyor.

SARI-KIRMIZILI TAKIMDA 7 EKSİK

Galatasaray'da kart cezası bulunan Yasin Öztekin, Aurelien Chedjou ve Armindo Bruma Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin, ligin 16'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Armindo Bruma, yeni dönemde kadroda düşünülmeyen Chedjou, tedavisi tamamlanan ancak daha hazır olmayan Tolga Ciğerci, tedavileri süren Luis Cavanda ile kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan Atiker Koyaspor maçında görev alamayacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte üçar sarı kartı bulunan Wesley Sneijder ve Nigel de Jong kart görmeleri halinde 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

RODRİGUEZ İLK MAÇINA ÇIKIYOR, MUSLERA İSE ÖZEL ELDİVEN GİYECEK

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor maçı ile ilk resmi mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Riekerink'in Yasin Öztekin ve Bruma'nın yokluğunda Rodrigues'e ilk 11'de forma giydirmesi bekleniyor.

Kaleci Fernando Muslera ise sol el serçe parmağındaki kırık yüzünden Atiker Konyaspor mücadelesinde özel eldivenle sahaya çıkacak.

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