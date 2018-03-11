Galatasaray - Atiker Konyaspor: 2-1

Marıano cezalı duruma düştü

Ata SELÇUK / İSTANBUL,()

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

GALATASARAY: Muslera - Mariano (Dk. 46 Linnes), Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Sinan), Selçuk, Feghouli (Dk. 84 Ahmet), Belhanda, Rodrigues, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic, Selim, Jonsson, Ferhat, Moke, Bourabia, Volkan (Dk. 57 Ömer Ali), Fofana, Milosevic (Dk. 75 Volkan Fındıklı), Eto'o (Dk. 66 Jahovic)

GOLLER: Dk. 69 Gomis, Dk. 86 Sinan (Galatasaray) - Dk. 2 Moke (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Mariano, Muslera, Serdar, Belhanda (Galatasaray) - Ferhat, Selim, Jonsson, Bourabia, Serkan, Jahovic (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig 25'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etii.

2'nci dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Volkan Şen'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Moke, topu Muslera ile farklı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

7'nci dakikada Skubic'in ara pasında Volkan Şen kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera topa son anda dokunarak golü önledi.

19'uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Selçuk'un yaptığı vuruş Selim'e çaptı. Meşin yuvarlağın Selim'in eline çarptığını belirten maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

20'nci dakikada topun başına geçen Gomis'in yaptığı vuruşu kaleci Serkan çıkarttı.

34'üncü dakikada Atiker Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşta Volkan pasını Eto'o'ya aktardı ancak yıldız oyuncu topu kontrol edemedi.

41'inci dakikada Feghouli'nin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu Serkan kurtardı.

44'üncü dakikada Fofana pasını Volkan Şen'e gönderdi. Volkan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera gole izin vermedi.

45+3'üncü dakikada Mariano'nun ortasında Maicon kafayı vurdu, top direkten döndü. Direkten dönen meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayan Gomis, topu auta gönderdi.

İlk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada Nagatomo'nun uzaktan vuruşunu kaleci Serkan yumrukladı.

62'nci dakikada Belhanda'nın ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa Gomis'in yaptığı vuruş dışarı çıktı.

63'üncü dakikada Gomis'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu Serkan kurtardı.

69'uncu dakikada Sinan'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Gomis'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

73'üncü dakikada Belhanda'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş önce direğe çarptı, ardından dışarı çıktı.

83'üncü dakikada Belhanda'nın pasında Feghouli topu Selçuk'a bıraktı. Selçuk'un vuruşu az farkla auta gitti.

86'ncı dakikada Nagatomo'nun sol kanattan içeri çevirdiği ortada Sinan'ın yaptığı şık vuruş fileleri sarstı: 2-1.

90+1'inci dakikada Fofana'nın uzaktan yaptığı sert vuruş Muslera'nın kontrolünde dışarı çıktı.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MARIANO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi kart sınırında bulunan Mariano, karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

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