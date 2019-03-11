Galatasaray - Antalyaspor: 5-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL ()

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Linnes), N'Diaye (Dk. 79 Mitroglou), Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba (Dk 46 Donk), Onyekuru, Diagne

ANTALYASPOR: Boffin, Bahadır Öztürk, Diego, Chico (Dk. 82 Cissokho), Celustka, Charles (Dk. 72 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 62 Drole), Amilton, Fredy, Doukara

GOLLER: Dk. 17 Feghouli, Dk. 65 - Dk. 78 Onyekuru, Dk. 68 N'Diaye, Dk. 90+3 Diagne (Galatasaray)

SARI KARTLAR: N'Diaye, Luyindama (Galatasaray) - Charles (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta kapanış maçında Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor'u 5-0 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Feghouli, 65 ve 78'inci dakikalarda Onyekuru, 68'inci dakikada N'Diaye ile 90+3'üncü dakikada Diagne kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 49'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını yeniden 8'e indirdi. Antalyaspor ise 32 puanda kaldı.

17'nci dakikada Diagne sol kanatta topla buluştu ve rakibinden sıyrılarak topu sağ kanatta bulunan Feghouli'ye gönderdi. Feghouli'nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 1-0.

35'inci dakikada Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bahadır kafayı vurdu, Muslera son anda topu kornere çeldi.

40'ıncı dakikada Doukara'nın ceza sahası dışından vuruşunu Muslera kurtardı.

İlk yarı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

61'inci dakikada Diego'nun uzaktan şutunu Muslera kornere gönderdi.

62'nci dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Bahadır'ın kafa vuruşu direkten döndü. Seken topa Diego'nun ceza sahası dışından vuruşunu Muslera bir kez daha kornere çeldi.

65'inci dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, düzgün bir vuruşla kaleci Boffin'i mağlup etti: 2-0.

68'inci dakikada Donk, sağ kanatta boşta bulunan Feghouli'ye pasını aktardı. Feghouli'nin içeri yerden sert kestiği ortada top savunmadan sekerken, seken topu N'Diaye ağlara gönderdi: 3-0.

78'inci dakikada N'Diaye'nin savunma arkasına attığı topta Feghouli meşin yuvarlağı Onyekuru'nun önüne bıraktı. Onyekuru'nun vuruşu ağları sarstı: 4-0.

82'nci dakikada Fredy hızlanarak ceza sahasına girdi ve girer girmez vuruşunu yaptı, top direkten dışarı çıktı.

87'nci dakikada Belhanda'nın pasında Diagne topu filelere gönderdi. Hakem VAR'a başvurarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90+3'üncü dakikada Belhanda'nın vuruşunda Boffin topu çeldi, seken topu Diagne kafayla filelere gönderdi: 5-0.

Mücadele, Galatasaray'ın 5-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

FOTOĞRAFLAR: Akın ÇELİKTAŞ - Mesut IŞIK