Galatasaray - Antalyaspor: 3-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL, ()

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin

GALATASARAY: Carrasso, - Linnes, Maicon Roque, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk (Dk. 71 Tolga), Feghouli (Dk. 79 Yasin), Belhanda, Rodrigues (Dk. 82 Sinan), Gomis

ANTALYASPOR: Ferhat, - Nazım, Celustka, Diego, Sakıb, Charles, Hakan Özmert, Danilo (Dk. 40 Jevtovic), Maicon (Dk. 78 Danon), Musa (Dk. 39 Emre), Deniz Kadah

GOLLER: Dk. 14 - Dk. 20 Gomis, Dk. 38 Feghouli (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Belhanda (Galatasaray) - Jevtovic, Maicon, Hakan (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: 90+1 Belhanda (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'de 21'inci haftanın kapanış maçında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 14 ile 20'nci dakikalarda Gomis ve 38'inci dakikada Feghouli kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 44'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 21 puanda kalarak 15'inci sırada kendisine yer buldu.

11'inci dakikada Selçuk'un pasında topla buluşan Belhanda ceza sahası içerisine havadan bir top yolladı, Rodrigues topa uzandı ancak yetişemedi.

14'üncü dakikada Galatasaray köşe vuruşu kullandı. Oluşan karambol sonrası Serdar topa dokundu, Rodrigues meşin yuvarlak ile buluştu. Rodrigues'in vuruşunun ardından savunmaya çarpan top Gomis'in önüne düştü. Fransız golcünün vuruşu ağları sarstı: 1-0.

20'nci dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkarttı. Belhanda, Donk, Rodrigues üçlüsünün yaptığı baskı sonucunda Galatasaray topu kazandı. Donk'un pasında Rodrigues hızlı çıktı ve rakiplerini geçerek Gomis'e pasını aktardı. Gomis'in düzgün vuruşu filelerle buluştu: 2-0.

34'üncü dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisine çevrilen topta Deniz topa dokunamadan önce Serdar Aziz müdahalede bulundu ve top kornere gitti.

37'nci dakikada Galatasaray, Nagatomo ile hızlı çıktı. Japon oyuncunun pasında Gomis topu çekti ve vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

38'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Feghouli topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

43'üncü dakikada Belhanda topu hücum bölgesine getirdi ve Selçuk'a pasını aktardı. Selçuk rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, Ferhat topu kornere çeldi.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

46'ncı dakikada Selçuk'un pasında Gomis kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fransız golcünün vuruşu direkten döndü.

61'inci dakikada Linnes sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi ve topu içeri çevirdi. Antalyaspor savunması topu kornere çeldi.

69'uncu dakikada Nagatomo'nun içeri çevirdiği top kavis kazandı ve kaleye gitti. Ferhat topu son anda kornere çeldi.

78'inci dakikada Tolga'nın ara pasında topla buluşan Gomis'in vuruşunu Ferhat çıkarttı.

90+1'inci dakikada Galatasaraylı Belhanda ile Antalyasporlu Hakan arasında bir gerilim yaşandı. Bu pozisyonun ardından iki oyuncu da sarı kart gördü. Daha sonra itirazlarını sürdüren Belhanda, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Galatasaray sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)