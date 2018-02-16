Galatasaray, Ankara'da nezaket ziyaretlerinde bulundu

ANKARA, ()

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Dinç Üner ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Ankara'da nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

Galatasaray heyeti ilk olarak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin de yer aldı. Mustafa Cengiz, Dinç Üner ve Abdurrahim Albayrak'ın bir sonraki durağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu. Burada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile bir araya gelen Galatasaray heyeti son olarak da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e nezaket ziyaretinde bulundu.

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