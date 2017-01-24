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Galatasaray - Anagold 24 Erzincanspor: 6-2

 İSTANBUL- Galatasaray, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bıyık, Engin Erdem Galatasaray: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu (Dk. 72 Cavanda), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Linnes,...

Galatasaray - Anagold 24 Erzincanspor: 6-2

 İSTANBUL- Galatasaray, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bıyık, Engin Erdem

Galatasaray: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu (Dk. 72 Cavanda), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Linnes, De Jong, Josue, Rodrigues, Sneijder, Bruma (Dk. 65 Yasin Öztekin), Podolski (Dk. 84 Kerem Çalışkan)

Anagold 24 Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Alparslan Çapar, Ömer Serbest, Safa Yıldırım, Cebrail Serçek, Oğuz Küçük (Dk. 70 Erdi Kasapoğlu), Cenk Sarıtaş (Dk. 58 Güney Atılgan), Yasin Dülger, Ahmet Kaan Ergün, Ali Han Tunçer, Zeynel Alkan (Dk. 63 Ahmet Güney)

Goller: Dk. 4, 10, 50, 55 ve 63 Podolski, Dk. 27 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 15 Yasin Dülger, Dk. 25 Ahmet Kaan Ergün (Anagold 24 Erzincanspor)

Kırmızı kart: Dk. 31 De Jong (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ömer Serbest, Dk. 60 Safa Yıldırım, Dk. 90 Ahmet Burgaz (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 63 Josue (Galatasaray)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

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