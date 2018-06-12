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Galatasaray, Alfred Duncan'ın peşinde

İSTANBUL,() -  Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ganalı oyuncu Alfred Duncan'ı hedefleri arasına aldı.  Gana basınında çıkan haberlere göre Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın İtalyan Kulübü Sassuolo'da...

Galatasaray, Alfred Duncan'ın peşinde

İSTANBUL,() - 

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ganalı oyuncu Alfred Duncan'ı hedefleri arasına aldı. 
Gana basınında çıkan haberlere göre Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın İtalyan Kulübü Sassuolo'da forma giyen 22 yaşındaki Ganalı orta saha için girişimlere başlandığı ancak kulübünün transferin gerçekleşmesi için 15 Milyon Euro istediği belirtildi.
Lazio ve Milan'ın da oyuncu için devrede olduğu belirtilirken Gana basını oyuncunun bu yaz bir kulübe transfer olacağına kesin gözüyle bakmaktadır. Duncan ilk kez milli formayı 2012 yılında giymişti.
 

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