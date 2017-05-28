Galatasaray, Alanya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesini taşıyan uçak, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi.

İstanbul'dan hareket eden Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçak saat 16.20'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Galatasaraylı futbolcular uçaktan inip apronda bekletilen otobüse geçti. Takım kaptanı Selçuk İnan, havalimanında bekleyen engelli bir çocukla sohbet ederek forma imzalayıp hediye etti.

Sarı kırmızılı kafile otobüsle havalimanından ayrılarak Alanya'da konaklayacağı otele hareket ederken, taraftarlar ise futbolcuları göremedi.

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın havalimanından çıkışı

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HABER - KAMERA: YÜCEL BULUT/GAZİPAŞA (ANTALYA), ()