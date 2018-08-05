Galatasaray - Akhisarspor maçının ilk 11'leri belli oldu

KONYA () - Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmanın hakem kadrosu ve ilk 11'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Bilal, Sissoko, Manu, Barbosa, Seleznov
KONYA () - Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak.