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Galatasaray, Akhisarspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL () - Galatasaray, 2018 TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki...

Galatasaray, Akhisarspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL () - Galatasaray, 2018 TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
RODRIGUES VE BELHANDA'YA BEBEK SÜRPRİZİ
Antrenman öncesinde, bu hafta babalık sevinci yaşayan Garry Rodrigues ve Younes Belhanda'nın dünyaya yeni gelen bebekleri için birer pasta kesildi. Yapılan sürpriz sonrasında Rodrigues ve Belhanda büyük mutluluk yaşayarak teşekkür ettiler.
Galatasaray Futbol Takımı, Akhisarspor karşılaşması için yarın saat 14.30'da özel bir uçuşla Konya'ya hareket edecek ve burada yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayacak.

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