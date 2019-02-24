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Galatasaray - Akhisarspor: 1-0

Kaan ÜLKER / İSTANBUL () STAT: Türk Telekom HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 82 Donk), Emre Akbaba (Dk. 46 Selçuk), Feghouli, Onyekuru (Dk. 86 Yunus), Belhanda,...

Galatasaray - Akhisarspor: 1-0

Kaan ÜLKER / İSTANBUL ()

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 82 Donk), Emre Akbaba (Dk. 46 Selçuk), Feghouli, Onyekuru (Dk. 86 Yunus), Belhanda, Mitroglou
AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut (Dk. 79 Bilal), Onur (Dk. 74 Regattin), Barbosa, Manu (Dk. 82 Cikalleshi)
GOL: Dk. 90+5 Mitroglou (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Mariano, Emre (Galatasaray) - Zeki, Rotman, Aykut, Manu, Lukac, Cikalleshi (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kostas Mitroglou kaydetti.

8'inci dakikada sağ kanattan Mariano'nun açtığı ortada Emre pasını altıpas içinde bulunan Onyekuru'ya çıkardı. Onyekuru'nun şutunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
14'üncü dakikada sağ çaprazda topla buluşan Onur'un rakibi geçtikten sonra sert şutunda Muslera topa müdahale ederek uzaklaştırdı.
23'üncü dakikada sağ kanattan Feghouli'nin pasında ceza sahası içi altıpas önünde Mitroglou'nun şutunu kaleci son anda çıkarmayı başardı.
İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.
65'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac sağ tarafına uzanarak topu çıkarmayı başardı.
74'üncü dakika ceza yayı içerisinde topla buluşan Mitroglou'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin de müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.
78'inci dakikada Selçuk'un pasında ceza yayı içinde topla buluşan Belhanda, ara pasını ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Feghouli'ye çıkardı. Feghouli'nin sağ çaprazdan sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
85'inci dakikada havadan uzun pasta ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90+5'inci dakikada Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatası sonucu topla buluşan Mitroglou, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek sarı kırmızılılara galibiyeti getirdi.
Karşılaşma 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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