Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçının ardından 2

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Süper Lig'de 6-0 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçına ile ilgili olarak, "Bol gollü güzel bir maç oldu. Takımla iftihar ettim. Güzel bir sonuçtu. İlk dört takım kopacak ve bundan sonraki haftalarda bu takımların kendi aralarında oynayacakları maçlar birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü belirleyecek." dedi.

Özyalçın, ligde geçen hafta Kardemir Karabükspor maçında alınan mağlubiyetin bir yol kazası olduğunu belirterek, "Atiker Konyaspor ile oynadık. Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaştık. Arkasından Akhisar Belediyespor maçına çıktık. Şimdi de Kayserispor maçımız var. Önümüzdeki hafta hariç 9 puan hedefliyorduk. Bir yol kazası oldu. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama sanırım Galatasaray cezalandırıldı ve bir yol kazasına kurban gitti." ifadelerini kullandı.

Özyalçın, takımdan ayrılması gündemde olan Podolski ile ilgili olarak ise, "Alman ekolünden gelen fevkalade bir profesyonel. Galatasaray'a hizmetleri yadsınamaz. Gider mi gitmez mi, kendi bileceği iş. Benim gönlüm Podolski'nin gitmesinden yana değil ama kararına saygılıyım. İstikbalini düşünmesi doğaldır. Az bir süre kaldı, bunu zaman gösterecek." şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Özyalçın, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in,sonrası taraftar ile tazehüratı ilgili olarak "Ben sporu dostluk, kardeşlik ve hoşgörü olarak tanımlıyorum. Sporda siyaset olmaz, olmamalı. Sporda baskı olmaz, olmamalı. Alt kimlik yani mezhepçilik olmaz, olmamalı. Irkçılık olmaz ve olmamalı, diye düşünüyorum. Bu söylediklerim sporun tanımı içindeyse, bunun dışında hareket eden veya bu tanım içinde kendine yer bulana saygı duyuyorum ama takdiri kamuoyuna bırakıyorum."diye konuştu.

"ŞÜKÜRLER OLSUN ŞU AN İYİYİM."

Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gole imza atan futbolcu Sinan Gümüş,maçın ardından yaptığı açıklamada,"Gol attığım için çok mutluyum. Bugün maça çıktığım için daha da mutluyum. Uzun bir aradan sonra yine sahalara döndüm. Sakatlık kolay değildi. Belimi daha da kuvvetlendirmem lazım. Bu seviyeye gelmek için bazen günde çift idman yaptım. Şükürler olsun şu an iyiyim." şeklinde konuştu.

Önemli bir maçı kazandıklarını belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Birkaç hafta sonra Beşiktaş derbisi var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. O maçtan galip gelip önlerine geçmek istiyoruz. Bugünkü hedefimiz maçı çabuk bitirmekti. Zaten devreye 4-0 önde girdik." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Cengiz Özyalçın ve Levent Nazifoğlu açıklamalar

-Sinan Gümüş açıklamalar

Serhan TÜRK-İstanbul-