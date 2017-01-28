Galatasaray - Akhisar Belediyespor: 6-0

İSTANBUL-

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin (Dk. 71 Rodrigues), Sneijder, Bruma (Dk. 84 Sinan Gümüş), Podolski (Dk. 78 Eren Derdiyok)

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Adu (Dk. 46 Aykut Çeviker), Sissoko, Olcan Adın (Dk. 76 Muğdat Çelik), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 46 Onur Ayık), Özer Hurmacı, Vaz Te

Goller: Dk. 9 Semih Kaya, Dk. 25 ve 41 Bruma, Dk. 33 Yasin Öztekin, Dk. 79 Selçuk İnan (Penaltıdan), Dk. 87 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 44 Adu, Dk. 68 Aykut Çeviker, Dk. 86 Ömer Bayram (Akhisar Belediyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

CHEDJOU SÜRPRİZİ

Galatasaray'da affedilen Kamerunlu futbolcu Aureilen Chedjou, maçın 18 kişilik kadrosuna alındı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle yaklaşık bir ay önce kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi feshedilmek istenen Aurelien Chedjou, önceki gün teknik heyetin raporu doğrultusunda affedilerek takıma dahil olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Chedjou'nun yanı sıra Cenk Gönen, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ve Luis Cavanda bulundu.

ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN AİLESİ MİSAFİR EDİLDİ

Galatasaray Kulübü, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ağırladı. Fethi Sekin'in eşi Rabia, çocukları Burak Tolunay, Dila ve Nisa ile kardeşi Vedat Sekin, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in davetiyle, karşılaşmayı Türk Telekom Arena'da izledi.