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Galatasaray, AEK maçına hazırlanıyor

ATİNA () - Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi AEK ile yarın oynayacağı hazırlık maçı öncesi akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray, AEK maçına hazırlanıyor

ATİNA () - Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi AEK ile yarın oynayacağı hazırlık maçı öncesi akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

Atina Olimpiyat Stadı’nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana core - stabilizasyon hareketleriyle başlandı.Daha sonra dinamik ısınmaya geçildi. Antrenmanın devamında sınırlı alanda grup oyunları üzerine çalışıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman sonunda, bugün 45 yaşına giren yardımcı antrenör Ümit Davala’nın doğum günü sarı kırmızılı oyuncuların alkışlarıyla kutlandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında AEK ile yarın akşam saat 20.00’de Atina Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.

Mücadelenin ardından İstanbul’a dönecek olan sarı kırmızılılar, 5 Ağustos 2018 Pazar günü Akhisarspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

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