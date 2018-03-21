Galatasaray, adım adım şampiyonluğa

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftası geride kalırken Galatasaray 54 puanla liderliğini sürdürüyor. Galatasaray'ın son üç şampiyonluğuna bakıldığında 26'ncı haftalarda 2011-2012 sezonunda 57, 2012-2013 sezonunda 50, 2014-2015 sezonunda ise 58 puan toplayarak lig sonunda kupa zaferini yaşadı.

77 PUANLA ŞAMPİYON OLDU

2010-2011 sezonunda büyük bir değişime giden Galatasaray, Fatih Terim liderliğinde şampiyonluğa ulaştığında 26'ncı hafta itibarıyla 17 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti ve attığı 48 gole karşı 18 golü kalesinde gördü. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26'ncı haftayı geçerken iç sahada 30 golü rakip filelere bıraktı ve 11 golü kalesinde gördü. Deplasmanda ise 7 kez 3 puan sevinci yaşayan sarı kırmızılılar, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 18 gol attı ve 7 gol yedi. Ligin sonunda ise 23 galibiyet elde eden, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 69 gol sevinci yaşayan Galatasaray, 24 kez topu ağlarında gördü ve kazandığı 77 puanla şampiyonluk sevincini yaşadı.

ÜST ÜSTE 2'NCİ ŞAMPİYONLUK

Son şampiyon apoletiyle 2012-2013 sezonuna seri şampiyonluklar hedefiyle başlayan Fatih Terim'in öğrencileri, 26'ncı hafta geride kaldığında 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturdu. 49 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 29 gol gördü. İstanbul'da ağırladığı rakipleri karşısında 8 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, 2 kez de mağlup oldu. Terim'in takımı bu maçlarda 24 gol attı ve 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise 6 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 gol atarken sadece 16 golü ağlarından çıkardı. Üst üste 2'nci şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, ligin sonunda 71 puanı 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet topladı. Rakiplerine 66 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

ÜÇ KUPALI SÜPER SEZON

Üç kupalı sezon olarak Galatasaray tarihinde önemli bir yer tutan 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarının mimarı oldu. Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle geçilen 26'ncı hafta itibarıyla 50 gol attı ve 32 golü kalesinde gördü. İstanbul'da 9 galibiyet alan Galatasaray, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 27 gol atan Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri 17 gole ise engel olamadı. Deplasmanda 9 maçtan zaferle ayrılan Galatasaray, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip 23 attı ve 15 gol yedi. Galatasaray, 77 puanla lig şampiyonluğunu yaşadı.

26 HAFTADA 61 GOL

2017-2018 sezonuna Igor Tudor ile çok iyi bir başlangıç yapan ve ev sahibi olarak deplasman ekiplerine zor anlar yaşatan Galatasaray, deplasmanda istenilen sonuçların gelmemesi nedeniyle 17'nci haftaya Fatih Terim'in yönetiminde çıktı. Şu ana kadar 17 galibiyet alan Galatasaray, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken 61 gol atma başarısı gösterdi ve 28 golü kalesinde gördü. İç sahada çok iyi performans gösteren sarı-kırmızılı ekip 12 gol attı ve 2 beraberlik alırken mağlubiyeti unuttu. Sahasında 38 gol atarak hücum yönünde çok iyi işler çıkaran Terim'in ekibi kalesinde sadece 8 gol gördü. Dış sahada aradığını bulamayan Galatasaray, 5 galibiyeti 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 23 gol atarken 20 gole engel olamadı.

(FOTOĞRAFLI)