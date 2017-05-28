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Galatasaray Adası'nda yıkım 

Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK - Ali AKSOYER / İstanbul,() -  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı. Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida...

Galatasaray Adası'nda yıkım 

Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK - Ali AKSOYER / İstanbul,() - 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı. Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida Çıkartma gemisiyle bir iş makinesi getirildi ve adanın  kapalı alanında yıkıma geçildi. Yaklaşık 2 saat sonra iş makinesinde çıkan bir teknik arıza nedeniyle yıkıma ara verildi. Daha sonra yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi ve yeniden yıkıma geçildi. Adadaki restoran çalışanları malzemelerini, eşyalarını dışarıya çıkardı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkımda polis ve zabıta ekipleri ile deniz polisi de önlem aldı. Yıkım çalışmalarının bugün tamanlanması planlanıyor.
YIKIMDAN "O" DA NASİBİNİ ALDI...
Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmaları devam ederken, adadan taşınanlar arasında sarı- kırmızı renkleri taşıyan ismi de 'Cimbom' olan bir papağan da dikkat çekti. Adanın maskotu olduğu belirtilen papağan, görevliler tarafından araca konularak götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Adadan görüntü
-Kepçeden görüntü
-Yıkılan bölümlerden görüntü
-Yıkım çalışmasından görüntü
-Getirilen yeni kepçeden görüntü
-Kepçenin çalışması
-Adanın havadan görüntüsü
-Kafes içindeki papağan'dan görüntü 
-Genel ve detaylar

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