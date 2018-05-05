Galatasaray'a olaylı karşılama

Davut CAN / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi. Taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulunurken, meşale yakan bazı taraftarlara polis müdahale etti.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Akhisarspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi. Sarı kırmızılı takımı havalimanında yaklaşık 500 kişilik coşkulu taraftar grubu karşıladı. Futbolcuları bağrına basan taraftarlar, özellikle teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanı çıkışında bekleyen Galatasaray taraftarları meşale yakıp otobüse yaklaşmak isteyince, polis müdahale etti. Taraftarlar bir süre polisle tartıştıktan sonra dağıldı.

Sarı kırmızılı kafile daha sonra Manisa'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafilenin gelişinden görüntü

- Polis müdahalesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü