Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Taha AYHAN / MALATYA, () - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi. Sarı- kırmızılı taraftarlar takımını coşkuyla karşıladı
Saat 17.30'da Malatya Havalimanı'na inen Sarı- kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür ederek fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
(FOTOĞRAFLI)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarlardan görüntüler
- Futbolcuların alandan çıkışı
- Otobüsün meşalelerin içinden geçişi
- Genel ve detay görüntüler