Galatasaray'a kalecilerden kötü haber

Muslera'nın sol el serçe parmağının çıktığı bildirildi

Cenk Gönen sol dizinde menisküs yırtığı bulunduğu için ameliyat edildi

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernandao Muslera'nın sol el serçe parmağının çıktığı bildirildi.

Bugünkü idmanda topla çalışmasına izin verilmeyen Muslera'nın durumu öğle çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.

Galatasaray'ın diğer kalecisi Cenk Gönen ise sol dizinde menisküs yırtığı bulunduğu için ameliyat edildi. Çalışmalara başlayan Cenk, Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilecek.

Ayak altında sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, çalışmalarına salonda devam ederken, 1 hafta içinde saha çalışmalarına başlayacak.

Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcu Luis Cavanda'nın tedavisine devam edilirken, sezon başında dizinden ameliyat edilen Koray Günter 14 Ocak'ta İstanbul'a gelecek. Koray'ın ocak ayının sonunda program dahilinde çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

Sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz ameliyat edilmeyecek ve iğne tedavisi uygulanacak.

Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Sinan Gümüş ise takımdan ayrı koşu gerçekleştirdi.

Serhan TÜRK - ANTALYA /