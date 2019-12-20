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Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama
Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi. Saat 16.30'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi coşkulu taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlarla teknik direktör Fatih...
SPOR 20.12.2019, 17:10
Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.
Saat 16.30'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi coşkulu taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim ve takıma destek veren taraftarlar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolseverler, teknik direktör Fatih Terim'e atkı ve çiçek verirken, tecrübeli çalıştırıcı da havaalanına gelen taraftarları tek tek selamladı.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yanı sıra Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Seri, Emre Mor, Yunus Akgün ve Lemina, Göztepe maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: "Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Saat 16.30'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi coşkulu taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim ve takıma destek veren taraftarlar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolseverler, teknik direktör Fatih Terim'e atkı ve çiçek verirken, tecrübeli çalıştırıcı da havaalanına gelen taraftarları tek tek selamladı.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yanı sıra Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Seri, Emre Mor, Yunus Akgün ve Lemina, Göztepe maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: "Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Galatasaray kafilesinin Adnan Menderes Havalimanı'na gelişi
-Galatasaraylı taraftarların takımı karşılaması
- Detay görüntüler
HABER: Onur ATIŞ -KAMERA: Tekin Gürbulak / İZMİR, ()
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