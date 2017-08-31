Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber 

Juventus'un Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmedi

Bu durumda Asamoah'ın Juve'de kalması bekleniliyor

Sercan SAPANATAN-İstanbul-() Galatasaray'ın transferinde büyük uğraş verdiği Asamoah, takımı Juventus'ta kalacak. İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalyan devinin Asamoah yerine transferini düşündüğü Leonardo Spinazzola transferini gerçekleştiremediği için Ganalı oyuncuyu Galatasaray'a vermekten vazgeçti.

Leonardo Spinazzola'nın menajeri Davide Lippi'nin İtalyan Sky Sport'a yaptığı açıklamada "Spinazzola'nın Juventus'a transferi için artık vakit kalmadı" dedi. İtalyan basını da Spinazzola'nın menajeri Lippi'nin bu açıklamalarının ardından Asamoah'ın en azından ilk yarı sonuna kadar Juventus'ta kalacağını iddia ettiler.