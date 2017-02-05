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Galatasaray'a Başakşehir darbesi ağır oldu

Galatasaray, dün akşam Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlık yaşayan futbolcular ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'a Başakşehir darbesi ağır oldu

Galatasaray, dün akşam Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlık yaşayan futbolcular ile ilgili açıklama yaptı. 


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Selçuk İnan ve Wesley Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma, Lionel Carole'ün ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu olduğunu bildirildi.

Galatasaray'ın 3 futbolcunun sağlık durumları ile ilgili açıklaması şöyle: "Selçuk İnan'ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Wesley Sneijder'ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."

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