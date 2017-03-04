Galatasaray: 3 - İdmanocağı: 1

İSTANBUL,() -
SALON: GS Park
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu
GALATASARAY: Güldeniz Önal, Jack, Gamze Alikaya, Leys, Ruseva, Seda Aslanyürek (Nihan Güneygil, Aslı Kalaç, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)
İDMANOCAĞI: Sanchez, Kübra Kegan, Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowranska (Ayça İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Matienko, Fatma Beyaz)
SETLER: 25-17, 25-21, 18-25, 25-21
SÜRE: 104 dakika (25, 27, 25, 27)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı İdmanocağı'nı 3-1 yendi.